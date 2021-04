TasteTheOcean : acheter et déguster des poissons et des fruits de mer provenant de pratiques durables.

Christian F Puglisi, Joan Roca, Antonia Klugmann, Rui Paula ne sont ni plongeurs ni pêcheurs, mais quelques-uns des chefs européens qui participent à #TasteTheOcean, une campagne de l’UE qui vise à inciter les consommateurs à acheter et à déguster des poissons et des fruits de mer provenant de pratiques durables.

Parmi les 9 recettes proposées, Suquet de chinchard, Filet de sole rôti au chou-fleur, grenade et beurre blanc et Linguine aux crevettes et aux amandes ont attirées l’attention de mes papilles.